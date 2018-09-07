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В Ростовской области собаку облили горючим

В Ростовской области собаку облили горючим
В Ростовской области собаку облили горючим. Пса нашли жители поселка Майского 8 сентября.

По предварительным данным, животное несколько часов пролежало на улице перед тем, как его обнаружили и доставили в ветклинику. У него множественные ожоги на теле, отравление нефтепродуктами, повреждены слизистые.

Врачи провели все необходимые процедуры и оставили собаку отдыхать. Однако еще пара часов могла бы стать для нее фатальной.

Отметим, что мучители найдены не были. Цель их издевательств также осталась неизвестной.

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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