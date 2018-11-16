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В Ростовской области снегоуборочная машина столкнулась с «Ладой»

В Ростовской области снегоуборочная машина столкнулась с «Ладой»

В Новочеркасске спецмашина, расчищавшая улицы от снега, столкнулась с легковым автомобилем.

ДТП произошло на улице Щорса около 11 часов утра 20 ноября. По предварительным данным, снегоуборочную машину занесло на скользкой дороге. КамАЗ покатился и врезался в припаркованную на обочине «Ладу Ларгус», сообщает DonDay Новочеркасск.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

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