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В Ростовской области школьница прыгнула в реку с моста и утонула

В Ростовской области школьница прыгнула в реку с моста и утонула

В Ростовской области утонула 8-летняя девочка. Трагический случай произошёл 20 мая в Семикаракорском районе на берегу реки Сал.

По информации следственного управления СКР по Ростовской области, девочка пошла купаться на реку с друзьями без разрешения родителей. Ребята прыгали в воду с моста. Школьница также решила прыгнуть в реку с высоты.
- По предварительным данным, ребенка подхватило течение, и он утонул, - рассказали в ведомстве.

Когда девочка не вынырнула, друзья позвали на помощь взрослых. На место происшествия прибыли спасатели. Но спасти школьницу не удалось, из воды достали бездыханное тело ребёнка.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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