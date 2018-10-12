В Ростовской области «Шевроле Нива» врезалась в машину полицейского перекрытия



В Новочеркасске Ростовской области «Шевроле Нива» врезалась в машину «Рено Дестер», с помощью которой перекрыли дорогу из-за мероприятий, связанных с казачьим праздником. ДТП произошло 14 октября около 6 часов, сообщает DonDay Новочеркасск.



По информации издания, водитель, управлявший «Шевроле Нивой», ехал в сторону собора. В темноте он не заметил временные дорожные знаки. В результате машина врезалась в автомобиль полицейского перекрытия, припаркованный на улице Комитетской.



В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле». Он получил незначительные травмы. Полицейский, который в момент аварии находился в «Рено», не пострадал.