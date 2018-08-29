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В Ростовской области сгорело 25 тонн сена и 10 тонн соломы

В Ростовской области сгорело 25 тонн сена и 10 тонн соломы
Фото: W-ip.ru
На Дону сгорело заготовленное для скота сено. Пожар произошёл в Пролетарском районе области 30 августа.

В посёлке Опенки на улице Молодёжной около 17:30 загорелось сено и солома. Огонь мгновенно охватил стога сухой растительности. В результате за полчаса сгорело 25 тонн сена и 10 тонн соломы.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - К тушению пожара привлекались шесть спасателей и две единицы техники.

Добавим, что в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня. В таких условиях любая искра, не потушенные угли костра или окурок могут привести к масштабному пожару.

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