В Ростовской области сгорело 25 тонн сена и 10 тонн соломы



Фото: W-ip.ru

На Дону сгорело заготовленное для скота сено. Пожар произошёл в Пролетарском районе области 30 августа.



В посёлке Опенки на улице Молодёжной около 17:30 загорелось сено и солома. Огонь мгновенно охватил стога сухой растительности. В результате за полчаса сгорело 25 тонн сена и 10 тонн соломы.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - К тушению пожара привлекались шесть спасателей и две единицы техники.



Добавим, что в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня. В таких условиях любая искра, не потушенные угли костра или окурок могут привести к масштабному пожару.