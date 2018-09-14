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В Ростовской области сгорел зерноочистительный комплекс

В Ростовской области сгорел зерноочистительный комплекс
фото: News.tut.by
В Семикаракорском районе Ростовской области сгорел зерноочистительный агрегат. Возгорание произошло на западной окраине хутора Балабинка вечером 17 сентября.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около шести часов вечера.
- Комплекс был охвачен огнём на площади 56 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

На борьбу с пожаром у спасателей ушло порядка получаса. К тушению привлекались шесть пожарных и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Зерноочистительные агрегаты используются для обработки собранного урожая.

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