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В Ростовской области сгорел УАЗ

В Ростовской области сгорел УАЗ
В Ростовской области сгорел автомобиль УАЗ. Машина загорелась в хуторе Новая Деревня Егорлыкского района.

Пожар произошёл на улице Деревенской 14 января около 7 часов утра. Огонь охватил площадь три квадратных метра. На место происшествия прибыли две единицы техники и восемь спасателей. Им понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.

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