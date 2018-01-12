В Ростовской области сгорел УАЗ



В Ростовской области сгорел автомобиль УАЗ. Машина загорелась в хуторе Новая Деревня Егорлыкского района.



Пожар произошёл на улице Деревенской 14 января около 7 часов утра. Огонь охватил площадь три квадратных метра. На место происшествия прибыли две единицы техники и восемь спасателей. Им понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать возгорание.



Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.