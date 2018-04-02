В Ростовской области сгорел строительный вагончик
В Октябрьском районе Ростовской области сгорел строительный вагончик. Возгорание произошло в хуторе Персиановский.
Постройка загорелась 3 апреля около 20 часов на улице Кадамовской. Огонь распространился на площадь 10 квадратных метров.
Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшим спасателям понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать пожар.
В тушении были задействованы пятеро пожарных и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.