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В Ростовской области сгорел строительный вагончик

В Ростовской области сгорел строительный вагончик
В Октябрьском районе Ростовской области сгорел строительный вагончик. Возгорание произошло в хуторе Персиановский.

Постройка загорелась 3 апреля около 20 часов на улице Кадамовской. Огонь распространился на площадь 10 квадратных метров.

Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшим спасателям понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать пожар.

В тушении были задействованы пятеро пожарных и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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