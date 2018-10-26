В Ростовской области сгорел склад: пострадал 44-летний мужчина



В Ростовской области сгорел склад, в результате пострадал 44-летний мужчина. Пожар начался ночью 29 октября в станице Тацинской.



Огонь вспыхнул в складском помещении на улице Восточной. Пламя в строении распространилось на площади 80 квадратных метров. Свидетели пожара вызвали спасателей на место возгорания.



- Огонь локализовали около 0.30, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут спасатели потушили пламя.



При пожаре пострадал 44-летний мужчина. С отравлением угарным газом его госпитализировали врачи.



В тушении пожара участвовали восемь спасателей с привлечением трех единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.