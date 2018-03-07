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В Ростовской области сгорел одноэтажный дом: один погиб, еще один пострадал

В Ростовской области сгорел одноэтажный дом: один погиб, еще один пострадал
При пожаре в одноэтажном доме нашли обгоревший труп, еще один человек пострадал. Происшествие случилось 11 марта около 20 часов на улице Управленческой в Гуково.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, помещение горело на площади 70 квадратных метров.

- После ликвидации пожара было обнаружено тело, еще одного жителя дома доставили в больницу, - добавили в ведомстве. – Их личности, а также причины возгорания устанавливают специалисты Госпожнадзора.

По предварительным данным, погибшая и пострадавшая – женщины пенсионного возраста. В тушении пламени принимали участие восемь пожарных и две единицы техники.

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