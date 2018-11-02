Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области сгорел дачный дом: погиб 58-летний мужчина

В Ростовской области сгорел дачный дом: погиб 58-летний мужчина
В Ростовской области сгорел дачный дом: погиб 58-летний мужчина. Пожар начался ночью 3 ноября в садоводческом товариществе «Коммунальщик» в Гуково.

На улице Первой вспыхнул дом. Огонь в здании распространился на площади 40 квадратных метров. Очевидцы вызвали на место возгорания пожарных

- Пламя локализовали около 1.00, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Спустя 10 минут пожар потушили.

К сожалению, в результате возгорания погиб 58-летний мужчина. Сейчас выясняются причины возникновения пожара.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.