В Ростовской области сгорел дачный дом: погиб 58-летний мужчина
В Ростовской области сгорел дачный дом: погиб 58-летний мужчина. Пожар начался ночью 3 ноября в садоводческом товариществе «Коммунальщик» в Гуково.
На улице Первой вспыхнул дом. Огонь в здании распространился на площади 40 квадратных метров. Очевидцы вызвали на место возгорания пожарных
- Пламя локализовали около 1.00, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Спустя 10 минут пожар потушили.
К сожалению, в результате возгорания погиб 58-летний мужчина. Сейчас выясняются причины возникновения пожара.