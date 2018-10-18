В Ростовской области сгорел частный дом: погибла пенсионерка, и пострадал мужчина



В Ростовской области сгорел частный дом, в результате погибла пенсионерка, и пострадал мужчина. Пожар начался 19 октября около 16.30 в Новошахтинске.



Пламя в строении на улице Жукова распространилось на площади 24 квадратных метра. Горожане позвонили пожарным, увидев огонь в здании.



- Пламя локализовали около 17 часов, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Спустя 10 минут огонь потушили.



К сожалению, в результате возгорания погибла 74-летняя пенсионерка. Также пострадал 50-летний мужчина. С ожогами его госпитализировали.



В тушении пожара участвовали семь спасателей с привлечением трех единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.