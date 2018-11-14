В Ростовской области сгорел цех по обработке дерева
В посёлке Темерницком произошло возгорание в цехе по производству и окраске деревянных дверей. ЧП случилось 16 ноября около девяти часов по адресу: улица Задонская, 2.
В службу МЧС позвонил один из работников и сообщил о пожаре. Спасатели боролись с огнём более двух часов. Пламя охватило площадь 400 квадратных метров.
- Для ликвидации пожара привлекались 38 человек и восемь единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Во время инцидента нет пострадавших. Причина пожара ещё не установлена.