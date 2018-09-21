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В Ростовской области щенку поездом отрезало лапу

В Ростовской области щенку поездом отрезало лапу
В Ростовской области щенку поездом отрезало лапу. Происшествие случилось 23 сентября в Красном Сулине. Об этом сообщает DonDay.ru.

Местная жительница нашла бедного щенка с отрубленной лапой на городском железнодорожном вокзале. Она позвонила в шахтинский приют для животных «Святобор» и попросила забрать четвероногого. Волонтеры откликнулись и отправились в путь. Увидев маленького пса, зоозащитники не могли сдержать слез.

- Щенку и полугода нет, - рассказала директор приюта Ольга Мосиюк. – У него была полностью раздроблена передняя лапка, с нее свисала кожа, а кровь запеклась - чудовищное зрелище.

К сожалению, лапу сохранить не удалось. Ветеринары решили ее ампутировать. Тем не менее собака мужественно перенесла операцию. Сейчас она даже пытается вставать на лапку.

Щенок находится на передержке у женщины из Шахт. Ему подыщут новых хозяев, как только он поправится.

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