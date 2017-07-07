В Ростовской области самосвал врезался в иномарку: пострадали два ребенка



В Ростовской области самосвал врезался в иномарку: пострадали два ребенка. Авария случилась 9 июля на 11-м километре трассы Ростов - Рогожкино в Азовском районе. 30-летний мужчина за рулем самосвала двигался по дороге. Перед ним неожиданно остановился автомобиль. Водитель грузовика попытался затормозить, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там мужчина на самосвале врезался в «Митсубиси», которой управляла 58-летняя женщина.



- В результате ДТП пострадали два ребенка – 4-месячная девочка и 13-летний мальчик, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Дети с травмами доставлены в больницу.



По факту аварии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.