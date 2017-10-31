В Ростовской области ревнивый муж едва не убил жену в кафе



В Ростовской области мужчина из ревности ударил ножом свою жену. Инцидент произошел днём 31 октября.



Ссора на почве ревности возникла между супругами в одном из кафе посёлка Северский Донец, где работала женщина. Конфликт перерос в потасовку, во время которой пьяный мужчина нанёс своей 33-летней жене множественные удары ножом по голове и телу. Она пыталась сопротивляться, благодаря чему и осталась жива. Раненой женщине также помог случайный очевидец.

- С многочисленными травмами потерпевшую доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Полицейские задержали 35-летнего мужчину, ранее судимого за грабеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».



В настоящее время решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.