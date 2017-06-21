В Ростовской области разыскивают пропавшую два дня назад 14-летнюю девочку





В Ростовской области родные и полиция разыскивают 14-летнюю Ольгу Чентолай. Девочка ушла из своего дома в поселке Жирнов 21 июня и до сих пор не вернулась.



Обеспокоенные родители обратились в полицию. В настоящее время приметы пропавшей переданы патрулирующим нарядам, полицейские опрашивают знакомых подростка, а также всех, кто общался с ней накануне ее исчезновения.



В Донском главке рассказали, что на вид девочке - 14-15 лет, рост - около 165 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, черные прямые волосы, короткая стрижка, карие глаза.

- В день исчезновения на несовершеннолетней были тёмно-синие джинсы, чёрная футболка, синие туфли, - добавили в полицейском ведомстве.



Всем, кому что-нибудь известно о том, где находится Ольга Чентолай или видел её, необходимо сообщить по телефонам: 8 (86397) 2-11-38 или 8 (86397) 2-11-32.