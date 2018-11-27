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В Ростовской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

В Ростовской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
В Ростовской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. О ее местоположении ничего не известно более четырех дней. В Сальске 25 ноября Кристина Баркая вместе с семьей была в торговом центре на улице Станиславского. Девушка предупредила родных, что пойдет домой и ушла.
Однако ее родственники не застали Кристину дома, вернувшись после прогулки. Забеспокоившись, близкие начали разыскивать девушку.

- На автовокзале нам сказали, что Кристина планировала поехать в Волгоград, - отметила мачеха пропавшей. - Денег у нее не было, поэтому она пыталась договориться с водителями на бесплатный проезд.

По словам женщины, ее семья около трех недель назад переехала в Сальск из Волгограда. Девушка еще не успела завести новые знакомства. Возможно, соскучившись по приятелям, она поехала в Волгоград.

Рост Кристины 155 сантиметров. У девушки черные волосы до плеч. 25 ноября она была одета в желтую куртку в горошек и серое платье, обута в черные сапоги.

Если вы знаете о местоположении Кристины Баркой, позвоните по номеру: 8-961-080-15-04.

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