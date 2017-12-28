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В Ростовской области разыскивают пропавшего полгода назад мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего полгода назад мужчину
В Ростовской области разыскивают пропавшего полгода назад мужчину. Житель Таганрога Алексей Потапенко ушел из дома летом 2017 года и до сих пор о нем ничего не известно.

После развода с женой Ириной 9-летняя дочь мужчины осталась жить с мамой. Алексей лишь изредка общался с малышкой в социальных сетях. Последнее время девочка стала спрашивать, почему папа не звонит ей. Ирина решила разыскать горе-отца.

Брат Алексея рассказал, что мужчина уехал жить в Краснодарский край и уже более полугода не выходит на связь с родственниками.

По словам Ирины, под Краснодаром когда-то жила бабушка Алексея, но она давно умерла. Возможно, мужчина просто начал новую жизнь. Но пока он налаживает свою жизнь в новом городе, в Таганроге по нему скучает и очень ждет встречи маленькая дочка.

На вид мужчине 35-40 лет, худощавого телосложения, глаза карие.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Алексея, просьба позвонить по телефону: 8 906 419 98 61 (Ирина).

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