В Ростовской области разыскивают пропавшего полгода назад мужчину



В Ростовской области разыскивают пропавшего полгода назад мужчину. Житель Таганрога Алексей Потапенко ушел из дома летом 2017 года и до сих пор о нем ничего не известно.



После развода с женой Ириной 9-летняя дочь мужчины осталась жить с мамой. Алексей лишь изредка общался с малышкой в социальных сетях. Последнее время девочка стала спрашивать, почему папа не звонит ей. Ирина решила разыскать горе-отца.



Брат Алексея рассказал, что мужчина уехал жить в Краснодарский край и уже более полугода не выходит на связь с родственниками.



По словам Ирины, под Краснодаром когда-то жила бабушка Алексея, но она давно умерла. Возможно, мужчина просто начал новую жизнь. Но пока он налаживает свою жизнь в новом городе, в Таганроге по нему скучает и очень ждет встречи маленькая дочка.



На вид мужчине 35-40 лет, худощавого телосложения, глаза карие.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Алексея, просьба позвонить по телефону: 8 906 419 98 61 (Ирина).