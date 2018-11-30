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В Ростовской области разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину. О местонахождении Юрия Заикина ничего не известно более суток.

В Новошахтинске мужчина проходил курс лечения в противотуберкулезном клиническом диспансере на улице Садовой. Утром 2 декабря он вышел из медучреждения и не вернулся. Сейчас пропавшего ищут его родные.

- Телосложение у Юрия худощавое, рост — около 175 сантиметров, - отметила жена мужчины. - У него голубые глаза и пухлые губы.

В день исчезновения Юрий Заикин был одет в синюю куртку, серые штаны и синюю кепку.

Если у вас есть сведения о местонахождении Юрия Заикина, сообщите по телефону: 8-951-820-76-42.

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