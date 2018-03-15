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В Ростовской области разыскивают освободившегося из колонии мужчину

В Ростовской области разыскивают освободившегося из колонии мужчину
В донском регионе разыскивают мужчину, освободившегося из тюрьмы. Александра Артамонова, отсидевшего за убийство, подозревают в уклонении от административного надзора и несоблюдении установленных судом ограничений.

По предварительной информации, 55-летний мужчина освободился из мест не столь отдаленных и вернулся в родной Батайск. Александр должен был приходить к инспектору и отмечаться, однако делал это с нарушениями, а после бесследно исчез. Есть предположения, что мужчина находится в станице Багаевской.

На вид исчезнувшему - 55-60 лет, худощавого телосложения, волосы седые, на теле - ряд тату.

Всех, кто видел или знает, где может находиться мужчина, просят позвонить по телефонам: 8-918-554-99-02, 8-999-471-15-33.

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