В Ростовской области разыскивают двоих без вести пропавших мужчин



Владимир Герасимов и Михаил Агаханов.



В Ростовской области разыскивают двоих без вести пропавших мужчин. 36-летний уроженец слободы Кашары Владимир Герасимов в мае 2017 года перестал выходить на связь с родственниками. Его родные предполагают, что мужчина уехал в Москву.



- На вид разыскиваемому 35-37 лет, его рост около 160-165 сантиметров, - отметили в донском главке. – У мужчины худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза и выступающий подбородок. Он носит обувь 38-39 размера.



Также без вести пропал 59-летний житель хутора Богуны Чертковского района. Близкие Михаила Агаханова не могут с ним связаться.

На вид мужчине 60-65 лет, его рост примерно 170 сантиметров. У него плотное телосложение, приподнятые плечи, смуглое лицо, темные волосы и зеленые глаза. Он носит обувь 42-43 размера.



Если у вас есть сведения о местоположении Владимира Герасимова и Михаила Агаханова, позвоните по номерам: 8 (863-88) 21-3-21, 8 (863-88) 21-4-50, 8-928-182-24-58.