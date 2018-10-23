В Ростовской области разыскивают бездомных, подозреваемых в совершении преступления



В Ростовской области разыскивают бездомных, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Сотрудники правоохранительных органов ищут 41-летнего Дмитрия Ионова и 30-летнюю Марию Ушакову.



- Подозреваемому на вид — 40-45 лет. Рост Ионова — 180-185 сантиметров. У разыскиваемого худощавое телосложение. На кисти правой руки у мужчины набита надпись: «За Вас». Кроме того, на теле бездомного есть и другие татуировки. Кличка разыскиваемого - Большой.

На вид подозреваемой — 30-35 лет. Рост Ушаковой — 155-160 сантиметров. У разыскиваемой худощавое телосложение. Ушакова имеет неопрятный внешний вид. Ее кличка — Махоня, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Если у вас есть сведения о местонахождении подозреваемых, позвоните по телефонам: 8 (3022) 23-57-35, 8-924-503-27-71.