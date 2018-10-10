В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего школьника



В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего школьника. Утром 11 октября 13-летний Макар Гущин покинул свой дом на улице Ленина и пошел в школу. Затем мальчик перестал отвечать на телефонные звонки.



Родственники ребенка обратились в полицию с просьбой помочь найти Макара. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сейчас мальчика разыскивают сотрудники правоохранительных органов.



На вид школьнику - 12-13 лет. У Макара среднее телосложение и темно-русые волосы. На руке у мальчика - гипс.



Если у вас есть сведения о местонахождении Макара Гущина, сообщите по телефонам: 102 или 8-908-198-76-49.