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В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего школьника

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего школьника
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего школьника. Утром 11 октября 13-летний Макар Гущин покинул свой дом на улице Ленина и пошел в школу. Затем мальчик перестал отвечать на телефонные звонки.

Родственники ребенка обратились в полицию с просьбой помочь найти Макара. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сейчас мальчика разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

На вид школьнику - 12-13 лет. У Макара среднее телосложение и темно-русые волосы. На руке у мальчика - гипс.

Если у вас есть сведения о местонахождении Макара Гущина, сообщите по телефонам: 102 или 8-908-198-76-49.

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