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В Ростовской области разыскивают 80-летнего пенсионера

В Ростовской области разыскивают 80-летнего пенсионера
В Ростовской области разыскивают 80-летнего пенсионера. О местонахождении Мухтыра Шайхетдинова ничего не известно более суток. Мужчина ушел из дома в селе Плато-Ивановка 10 декабря и не вернулся обратно.

Рост разыскиваемого - 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые. По информации поисковиков, в день исчезновения был одет в черную куртку, темное трико, темную фуражку и темные сапоги.

Всех, кто видел пенсионера, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

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