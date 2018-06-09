В Ростовской области разыскивают 70-летнего мужчину



На Дону родственники разыскивают 70-летнего ветерана труда. Валерий Петров ушел из дома в Шахтах 8 июня и до сих пор не вернулся.



По словам супруги разыскиваемого, Валерий страдает потерей памяти и мог сесть в маршрутку и уехать, а дорогу назад не помнить. К тому же мужчина очень стеснительный и может просто сидеть на лавочке, не прося ни у кого помощи.



На вид ему - 67-70 лет, рост - 175 сантиметров, спортивного телосложения, короткостриженные седые волосы, темные глаза.



В день исчезновения Валерий был одет в синтепоновую черную куртку и осеннюю темную кепку, темную полосатую рубашку, джинсы. На ногах -

светлые босоножки.



Если у вас есть информация о местонахождении пенсионера, просьба сообщить по телефонам: 8-952-01-41-17 или 8-928-173-30-94.