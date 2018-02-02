В Ростовской области разыскивают 58-летнего мужчину



В Ростовской области разыскивают 58-летнего мужчину. Сергей Куликов 3 февраля примерно в 12.30 пошел на собрание собственников жилья на улицу 30-лет Победы и пропал.



Горожанин выглядит на 57-60 лет, рост - около 182 сантиметров, телосложение среднее, черные, с проседью, волосы и карие глаза.



В день исчезновения на Сергее была темно-синяя куртка с красной подкладкой, синие джинсы и меховая черная фуражка.



Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в помощи врачей.



Всех, кто что-то знает о местонахождении Сергея Куликова, просят позвонить по номерам: 8-961-270-05-00, 8-989-512-51-21 или 102.