В Ростовской области разыскивают 57-летнего мужчину из Краснодара

Мужчину, пропавшего в Краснодаре, пытаются найти в Ростове-на-Дону. 16 апреля Илич Меликсетян вышел из дома в Краснодаре. 57-летний мужчина отправился к брату Гамлету в столицу Дона. С тех пор он не выходил на связь.



- У дяди рост - примерно 190 сантиметров, телосложение плотное, седые волосы, карие глаза. На руке набита маленькая татуировка, - отметил племянник разыскиваемого - Арутюн. - В день исчезновения он надел черную кожаную куртку, синие джинсы и клетчатую рубашку.



Мужчина невнятно говорит, у него провалы в памяти.



Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Илича Меликсетяна, просят сообщить по телефону: 8-938-143-21-00.