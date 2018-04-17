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В Ростовской области разыскивают 57-летнего мужчину из Краснодара

Мужчину, пропавшего в Краснодаре, пытаются найти в Ростове-на-Дону. 16 апреля Илич Меликсетян вышел из дома в Краснодаре. 57-летний мужчина отправился к брату Гамлету в столицу Дона. С тех пор он не выходил на связь.

- У дяди рост - примерно 190 сантиметров, телосложение плотное, седые волосы, карие глаза. На руке набита маленькая татуировка, - отметил племянник разыскиваемого - Арутюн. - В день исчезновения он надел черную кожаную куртку, синие джинсы и клетчатую рубашку.

Мужчина невнятно говорит, у него провалы в памяти.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Илича Меликсетяна, просят сообщить по телефону: 8-938-143-21-00.

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