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В Ростовской области разыскивают 15-летнего подростка

В Ростовской области разыскивают 15-летнего подростка

В Таганроге сотрудники полиции разыскивают 15-летнего Анатолия Чангли, который ушёл из дома 15 марта и до сих пор не вернулся.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили приметы юноши: на вид ему - 15-16 лет, среднее телосложение, рост - около 165-170 сантиметров, голубые глаза, светло-русые волосы.

В день исчезновения парень был одет в чёрные спортивные брюки, тёмную болоньевую куртку с фиолетовым оттенком и чёрные кроссовки с синими вставками.

Добавим, что подросток уже уходил из дома в середине января этого года.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Анатолий Чангли, просят немедленно сообщить по телефонам: 8 (863) 4-63-23-21, 8 (863) 4-63-20-73 или 02.

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