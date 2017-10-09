В Ростовской области разыскивают 14-летнюю девочку



В Ростовской области разыскивают 14-летнюю девочку. Анастасия Чаплыгина вышла из своего дома 9 октября в Таганроге и до сих пор не вернулась.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, на вид пропавшей - 15-16 лет, рост - около 160 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч.

- В день исчезновения девочка была одета в чёрные джинсы, куртку, толстовку, футболку и белые кроссовки, - добавили в ведомстве.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении 14-летней Анастасии Чаплыгиной, просят позвонить по телефонам: 8 (8634) 632-321, 8 (8634) 632-073 или 02.