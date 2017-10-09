Авторизация

Регистрация


  • USD 58.07
  • EUR 68.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области разыскивают 14-летнюю девочку

В Ростовской области разыскивают 14-летнюю девочку
В Ростовской области разыскивают 14-летнюю девочку. Анастасия Чаплыгина вышла из своего дома 9 октября в Таганроге и до сих пор не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, на вид пропавшей - 15-16 лет, рост - около 160 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч.
- В день исчезновения девочка была одета в чёрные джинсы, куртку, толстовку, футболку и белые кроссовки, - добавили в ведомстве.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении 14-летней Анастасии Чаплыгиной, просят позвонить по телефонам: 8 (8634) 632-321, 8 (8634) 632-073 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.