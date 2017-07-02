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В Ростовской области разыскивается пропавшая 18-летняя девушка

В Ростовской области разыскивается пропавшая 18-летняя девушка

В Ростовской области разыскивается пропавшая без вести 18-летняя Галина Бестикова из Миллеровского района.

30 июня девушка ушла из своего дома в хуторе Новоспасовка и не вернулась. В донском главке сообщили приметы пропавшей. Рост около 163-165 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, тёмные волосы до плеч.
- В день исчезновения девушка была одета в белую майку, чёрные лосины, тёмные кроссовки. При себе у неё был телефон, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - Особая примета – на левой щеке родинка, на левой ноге два шрама от ожога (выше и ниже колена).

Всем, кому что-либо известно о том, где находится Галина Бестикова или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-(86385)- 2-96-64 или 02.

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