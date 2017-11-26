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В Ростовской области разыскивается мама, бросившая двух маленьких сыновей на улице

В Ростовской области разыскивается мама, бросившая двух маленьких сыновей на улице

В Ростовской области разыскивается мама двух малышей. Двухлетнего мальчика и его трёхлетнего братика в отдел полиции Батайска привели местные жители.

Прохожие обратили внимание на детей, остававшихся на улице без присмотра взрослых. Где их родители, малыши рассказать не смогли. В отделе сотрудники полиции установили их родителей. Как выяснилось, семья, в которой они растут, характеризуется как неблагополучная. Мальчики находятся на попечении матери и отчима. Женщина прописана в Ульяновской области, последнее время она проживала на Дону. Судьба отца детей неизвестна.
- Сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери мальчиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Соответствующие материалы также направлены в органы опеки для проведения проверки.

Сейчас оба мальчика находятся в ЦГБ Батайска.

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