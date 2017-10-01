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В Ростовской области разнорабочий погиб из-за упавшей на него бетонной плиты

В Ростовской области разнорабочий погиб из-за упавшей на него бетонной плиты
В Ростовской области на 58-летнего разнорабочего с пятиэтажного дома упал кусок бетонной плиты. В этот момент мужчина обрезал деревья.

- Происшествие случилось 3 октября в Шахтах, в Донском переулке. По данному факту Следственный комитет начал проверку. Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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