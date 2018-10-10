В Ростовской области рабочий пострадал, упав с пятиметровой высоты



В Ростовской области рабочий пострадал, упав с пятиметровой высоты. Происшествие случилось 11 октября около 12 часов в Донецке. Сотрудники коммунальной организации спиливали ветви деревьев на улице Ильинской.



У 51-летнего мужчины лезвие бензопилы застряло между ветками. Потеряв равновесие, он упал с пятиметровой высоты. Из-за падения у него случился перелом двух ребер. Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пострадавшего.



- По данному факту проводится проверка, - сообщили в прокуратуре Донецка. - Сейчас выясняется, соблюдались ли требования техники безопасности во время опиловки деревьев.



