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В Ростовской области рабочий пострадал, упав с пятиметровой высоты

В Ростовской области рабочий пострадал, упав с пятиметровой высоты
В Ростовской области рабочий пострадал, упав с пятиметровой высоты. Происшествие случилось 11 октября около 12 часов в Донецке. Сотрудники коммунальной организации спиливали ветви деревьев на улице Ильинской.

У 51-летнего мужчины лезвие бензопилы застряло между ветками. Потеряв равновесие, он упал с пятиметровой высоты. Из-за падения у него случился перелом двух ребер. Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пострадавшего.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в прокуратуре Донецка. - Сейчас выясняется, соблюдались ли требования техники безопасности во время опиловки деревьев.

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