В Ростовской области рабочие оказались под завалами обрушившейся шахты



фото: Кавказский узел

В Ростовской области обрушилась шахта: пострадали рабочие. Несчастный случай произошел примерно в 15 часов 24 июля в селе Гуково-Гнилушевское Красносулинского района.



По предварительной информации, шахта «Алмазная» принадлежала обанкротившейся компании и была закрыта. В день произошедшего несколько строителей проводили на участке демонтажные работы. В какой-то момент стена здания упала.



По предварительным данным, рабочие оказались под завалами. На месте работают спасатели.



Стоит отметить, что шесть лет назад на объекте также произошла трагедия. В октябре 2012 года там рухнула штольня. В результате ЧП погиб мужчина.