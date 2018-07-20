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В Ростовской области рабочие оказались под завалами обрушившейся шахты

В Ростовской области рабочие оказались под завалами обрушившейся шахты
фото: Кавказский узел
В Ростовской области обрушилась шахта: пострадали рабочие. Несчастный случай произошел примерно в 15 часов 24 июля в селе Гуково-Гнилушевское Красносулинского района.

По предварительной информации, шахта «Алмазная» принадлежала обанкротившейся компании и была закрыта. В день произошедшего несколько строителей проводили на участке демонтажные работы. В какой-то момент стена здания упала.

По предварительным данным, рабочие оказались под завалами. На месте работают спасатели.

Стоит отметить, что шесть лет назад на объекте также произошла трагедия. В октябре 2012 года там рухнула штольня. В результате ЧП погиб мужчина.

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