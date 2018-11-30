В Ростовской области водитель врезался в автомобиль такси: трое пострадали



В городе Донецке водитель врезался в машину такси. ДТП произошло ночью 3 декабря.



По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-2110», предположительно, в состоянии опьянения, на перекрестке улицы М. Горького не уступил дорогу и врезался в автомобиль такси «Ладу Гранту». После удара машина влетела в дерево.

- В результате происшествия пострадали 62-летний водитель «Гранты», 30-летний и 27-летний пассажиры этого же автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Виновник ДТП отделался легким испугом.