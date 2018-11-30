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В Ростовской области водитель врезался в автомобиль такси: трое пострадали

В Ростовской области водитель врезался в автомобиль такси: трое пострадали
В городе Донецке водитель врезался в машину такси. ДТП произошло ночью 3 декабря.

По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-2110», предположительно, в состоянии опьянения, на перекрестке улицы М. Горького не уступил дорогу и врезался в автомобиль такси «Ладу Гранту». После удара машина влетела в дерево.
- В результате происшествия пострадали 62-летний водитель «Гранты», 30-летний и 27-летний пассажиры этого же автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Виновник ДТП отделался легким испугом.

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