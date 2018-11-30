В Ростовской области водитель ВАЗа врезался в иномарку



В Новочеркасске Ростовской области водитель ВАЗа врезался в иномарку. ДТП случилось на улице Просвещения 1 декабря около 22 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



Известно, что водитель «Киа Рио» направлялся в сторону проспекта Ермака. На перекрестке машина притормозила перед светофором. В тот же момент в нее врезался «ВАЗ-2114». Удар был настолько сильный, что иномарку отбросило на газон.



Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 18-летний водитель ВАЗа был нетрезв. Кроме того, он не смог показать водительское удостоверение. Выяснилось, что он никогда не получал права. Машина же принадлежала его дедушке.



Молодой нарушитель доставлен в отделение полиции.