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В Ростовской области водитель ВАЗа врезался в иномарку

В Ростовской области водитель ВАЗа врезался в иномарку
В Новочеркасске Ростовской области водитель ВАЗа врезался в иномарку. ДТП случилось на улице Просвещения 1 декабря около 22 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

Известно, что водитель «Киа Рио» направлялся в сторону проспекта Ермака. На перекрестке машина притормозила перед светофором. В тот же момент в нее врезался «ВАЗ-2114». Удар был настолько сильный, что иномарку отбросило на газон.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 18-летний водитель ВАЗа был нетрезв. Кроме того, он не смог показать водительское удостоверение. Выяснилось, что он никогда не получал права. Машина же принадлежала его дедушке.

Молодой нарушитель доставлен в отделение полиции.

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