В Ростовской области пьяный отец убил 10-месячного сына



В Белокалитвинском районе Ростовской области мужчина подозревается в убийстве 10-летнего сына.



По версии следствия, 1 марта в поселке Коксовый 32-летний пьяный местный житель трижды ударил своего 10-месячного сына руками по голове и телу. Мужчину раздражало, что малыш плачет и мешает ему отдыхать. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребёнка», - сообщили в Следственном управлении Ростовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.



Как рассказал старший помощник Белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец, в семье воспитываются ещё двое маленьких детей. В момент происшествия все члены семьи были дома.



По предварительным данным, на учете как неблагополучная семья не состояла.