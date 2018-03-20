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В Ростовской области пьяный отец убил 10-месячного сына

В Ростовской области пьяный отец убил 10-месячного сына
В Белокалитвинском районе Ростовской области мужчина подозревается в убийстве 10-летнего сына.

По версии следствия, 1 марта в поселке Коксовый 32-летний пьяный местный житель трижды ударил своего 10-месячного сына руками по голове и телу. Мужчину раздражало, что малыш плачет и мешает ему отдыхать. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.
- В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребёнка», - сообщили в Следственном управлении Ростовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказал старший помощник Белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец, в семье воспитываются ещё двое маленьких детей. В момент происшествия все члены семьи были дома.

По предварительным данным, на учете как неблагополучная семья не состояла.

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