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В Ростовской области пьяный мужчина ударил ножом 25-летнего парня

В Ростовской области пьяный мужчина ударил ножом 25-летнего парня
В донском регионе пьяный мужчина ударил ножом 25-летнего парня. ЧП случилось 5 сентября в Азовском районе.

По предварительной информации, в тот вечер участники конфликта пришли к знакомому на застолье. В ходе распития алкоголя между 51-летним мужчиной и молодым человеком произошла сора. Азовчанин пытался доказать свою правоту 25-летнему парню. Когда все аргументы исчерпали себя, он схватил нож со стола и ударил оппонента.

Женщина, услышав крики в доме соседа, вызвала полицию. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого.

- В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в донском главке.

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