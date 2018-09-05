В Ростовской области пьяный мужчина ударил ножом 25-летнего парня



В донском регионе пьяный мужчина ударил ножом 25-летнего парня. ЧП случилось 5 сентября в Азовском районе.



По предварительной информации, в тот вечер участники конфликта пришли к знакомому на застолье. В ходе распития алкоголя между 51-летним мужчиной и молодым человеком произошла сора. Азовчанин пытался доказать свою правоту 25-летнему парню. Когда все аргументы исчерпали себя, он схватил нож со стола и ударил оппонента.



Женщина, услышав крики в доме соседа, вызвала полицию. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого.



- В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в донском главке.