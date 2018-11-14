В Ростовской области пьяный 16-летний водитель врезался в столб



В Новочеркасске Ростовской области пьяный 16-летний водитель врезался в столб линии электропередачи. Авария случилась на улице Калинина около 21 часа. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



Сообщается, что 16-летний водитель ЗАЗ «Шанс» не справился с управлением. На скользкой дороге автомобиль занесло. В результате он врезался в опору ЛЭП.



Очевидцы рассказали, что после этого трое пассажиров с заднего сиденья сбежали. Покинуть место ДТП попытался и сам водитель. Однако ему помешали травмы. Пострадал также пассажир, который был на переднем сиденье. С травмами его доставили в больницу.



От столкновения сломался столб ЛЭП. Конструкция висит на проводах и в любой момент может упасть. Ремонтная бригада на место пока не прибыла.