В Ростовской области пьяная девушка убила на кладбище подругу могильным крестом





В Ростовской области 26-летняя жительница Аксайского района подозревается в убийстве подруги.



Преступление произошло на кладбище в хуторе Еремеевка Азовского района 16 октября. По предварительной информации, подозреваемая выпивала на погосте вместе со своей 38-летней знакомой. Во время распития спиртного между ними завязалась ссора. Конфликт набрал обороты. Девушка вырвала из могилы деревянный крест и несколько раз ударила им подругу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемая задержана, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Представитель донского СКР добавила, что подозреваемая ранее была судима за имущественные преступления. Расследование уголовного дела продолжается.