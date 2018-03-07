В Ростовской области, провалившись под лёд, погибли два рыбака





В Весёловском районе Ростовской области, провалившись под лёд, погибли два рыбака.



Трагедия произошла 9 марта на Весёловском водохранилище. Около 20 часов в спасательную службу поступил вызов. Три рыбака провалились под лед. К месту происшествия инспекторы ГИМС прибыли на судне на воздушной подушке. Они обнаружили на льдине тело мужчины. Рыбак умер от переохлаждения. Второй пострадавший, 19-летний молодой человек, был передан врачам.

- Третий рыбак, 38-летний мужчина, провалился под лёд и утонул, - рассказали в донском управлении МЧС. - На следующий день в 10.50 погибшего подняли со дна водоёма.



Как добавили в ведомстве, с начала 2018 года на территории Ростовской области от утопления погибли шесть человек, спасены 17.