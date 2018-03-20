В Ростовской области пропала без вести 34-летняя девушка





В Ростовской области разыскивается пропавшая без вести 34-летняя девушка. Евгения Шинкарева ушла из своего дома в Белой Калитве 14 февраля. До сих пор о том, где она находится, ничего не известно.



В донском главке сообщили приметы девушки: на вид ей - 30-35 лет, рост - около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, светлые прямые волосы до плеч, карие глаза.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Евгения Шинкарева или видел её, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (86383) 69-3-18, 8 (86383) 69-2-24, 8 (86383) 69-4-41, 8-988-948-97-00 или по каналу 02.