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В Ростовской области пропала 58-летняя женщина

В Ростовской области пропала 58-летняя женщина

В Ростовской области пропала 58-летняя женщина. В конце октября Лариса Золотарь вышла из дома в Чертковском районе, но обратно не вернулась.
- На вид женщине около 60 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Рост пропавшей около 150-160 сантиметров. У женщины смуглое лицо, русые волосы и светлые глаза. Пальцы на руках пенсионерки деформированы.

В день исчезновения пропавшая была в куртке, шапке и черных брюках. С собой она взяла телефон «Нокиа».

Всех, кто встречал Ларису Золотарь или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефонам: 8(86387) 2-10-02 или 8(989)710-05-19 или 02.

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