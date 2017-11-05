В Ростовской области пропала 58-летняя женщина





В Ростовской области пропала 58-летняя женщина. В конце октября Лариса Золотарь вышла из дома в Чертковском районе, но обратно не вернулась.

- На вид женщине около 60 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Рост пропавшей около 150-160 сантиметров. У женщины смуглое лицо, русые волосы и светлые глаза. Пальцы на руках пенсионерки деформированы.



В день исчезновения пропавшая была в куртке, шапке и черных брюках. С собой она взяла телефон «Нокиа».



Всех, кто встречал Ларису Золотарь или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефонам: 8(86387) 2-10-02 или 8(989)710-05-19 или 02.