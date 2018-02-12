В Ростовской области пропала 30-летняя женщина



В Ростовской области пропала 30-летняя женщина. Екатерина Лебединская перестала выходить на связь ранним утром 10 февраля. Последний раз ее видели в районе 10-го переулка.



По словам племянницы пропавшей, 9 февраля разыскиваемая отдыхала у подруги. Засидевшись допоздна, она решила остаться с ночевкой. Утром девушка вызвала такси, однако домой так и не добралась.



- По словам таксиста, подвозившего тетю, он высадил ее на улице Чехова, - поделилась племянница. - Последний раз она заходила на свою страницу «ВКонтакте» около 10 часов утра. С тех пор тетя перестала выходить на связь.



На вид Екатерине - 30-34 года, рост - около 173 сантиметров, телосложение плотное, волосы каштановые, ниже плеч, глаза зеленые.



Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Лебединской, просьба позвонить по номеру: + 7-904-343-10-80.