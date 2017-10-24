В Ростовской области пропала 30-летняя девушка





В Ростовской области пропала 30-летняя жительница Новочеркасска. Яна Татаркина ушла из дома и не вернулась 7 октября. До сих пор о том, где находится девушка, ничего не известно.



Приметы пропавшей: рост около165 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения на ней была чёрная водолазка, джинсы, синие ботинки на коричневой подошве. Девушка нуждается в медицинской помощи.



Всех, кто знает, где может находиться Яна Татаркина или видел её, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильного - 102).