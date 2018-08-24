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В Ростовской области пропала 21-летняя девушка

В Ростовской области пропала 21-летняя девушка
21-летнюю девушку ищут в Ростовской области. Юлия Губанова 24 августа около 15 часов вышла из своего дома в поселке Казачьи Лагери и не вернулась обратно. Девушка оставила записку, в которой написала, что вернется на следующий день.

- На вид Юле - 20-21 год, рост - 161 сантиметр, - рассказал друг пропавшей Олег. - В день исчезновения на Юле были белая футболка и серые джинсы. На правой руке у нее есть две татуировки - корона и звезда, на левом плече - улетающие птицы.

Последний раз пропавшую видели около 19 часов 24 августа на остановке в поселке Казачьи Лагери в направлении города Шахты.

Всем, кто что-нибудь знает о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по номеру: 8-928-140-89-51.

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