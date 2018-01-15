В Ростовской области пропала 17-летняя девушка



В Ростовской области пропала 17-летняя девушка. В ночь с 14 на 15 января Виолетта Яковлева ушла из дома в Новочеркасске и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.



Как рассказала Марет — тетя пропавшей, утром она проснулась и не нашла племянницу в своей комнате. Девушка несколько лет проживает в семье родственницы, поскольку ее мама умерла, а у отца - новая семья, к тому же он всерьез увлекся алкоголем. Виолетта сначала осталась с папой, но из-за частых скандалов тетя забрала ее к себе.



Вместе с родственниками девушка жила в Ростове, а на выходные ездила с ними в Новочеркасск. Что стало причиной побега из дома, неизвестно. По словам тети, в семье к Виолетте относились хорошо и никогда не ругали.



- Уходя, Виолетта забрала только свой паспорт, - рассказала Марет. – Деньги, телефон и ключи от квартиры в Ростове она оставила. Я не знаю, где она может находиться уже несколько дней в такой мороз без средств к существованию.



Женщина уже обзвонила всех подруг и знакомых Виолетты, но никто не может даже предположить, где находится девушка. С отцом она также не связывалась.



На вид Виолетте - 15-17 лет. Девушка среднего телосложения, волосы русые. В день исчезновения пропавшая надела черный пуховик, темные брюки, серую шапку и коричневые ботинки на шнуровке.



Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Виолетты Яковлевой, просьба сообщить по телефону: 8-928-190-87-43.