Авторизация

Регистрация


  • USD 56.59
  • EUR 69.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пропала 17-летняя девушка

В Ростовской области пропала 17-летняя девушка
В Ростовской области пропала 17-летняя девушка. В ночь с 14 на 15 января Виолетта Яковлева ушла из дома в Новочеркасске и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Как рассказала Марет — тетя пропавшей, утром она проснулась и не нашла племянницу в своей комнате. Девушка несколько лет проживает в семье родственницы, поскольку ее мама умерла, а у отца - новая семья, к тому же он всерьез увлекся алкоголем. Виолетта сначала осталась с папой, но из-за частых скандалов тетя забрала ее к себе.

Вместе с родственниками девушка жила в Ростове, а на выходные ездила с ними в Новочеркасск. Что стало причиной побега из дома, неизвестно. По словам тети, в семье к Виолетте относились хорошо и никогда не ругали.

- Уходя, Виолетта забрала только свой паспорт, - рассказала Марет. – Деньги, телефон и ключи от квартиры в Ростове она оставила. Я не знаю, где она может находиться уже несколько дней в такой мороз без средств к существованию.

Женщина уже обзвонила всех подруг и знакомых Виолетты, но никто не может даже предположить, где находится девушка. С отцом она также не связывалась.

На вид Виолетте - 15-17 лет. Девушка среднего телосложения, волосы русые. В день исчезновения пропавшая надела черный пуховик, темные брюки, серую шапку и коричневые ботинки на шнуровке.

Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Виолетты Яковлевой, просьба сообщить по телефону: 8-928-190-87-43.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.