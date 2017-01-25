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В Ростовской области пропала 13-летняя девочка

В Ростовской области пропала 13-летняя девочка

В Ростовской области разыскивается 13-летняя жительница хутора Калинин Мясниковского района Анастасия Ангалева.
- Настя ушла из дома вечером 24 января,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Сейчас ее местоположение неизвестно.

У Насти длинные светло-русые волосы и челка. Она худощавого телосложения, рост около 165 сантиметров. Школьница была одета в черную куртку до колен, синие джинсы, шапку с бубоном.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просьба обращаться по телефонам 8-928-770-66-05 или 02.

Напомним, что незадолго до этого, 22 января, в городе Шахты Ростовской области тоже пропали двое подростков. 15-летние Александра Николаева и Иван Гранкин ушли из дома и не вернулись.

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