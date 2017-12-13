В Ростовской области пропал 59-летний мужчина



В Ростовской области пропал 59-летний мужчина. Владимир Матюхин выехал на поезде из Новороссийска в Ростов 2 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.



На вид мужчине - 57-60 лет, рост - 170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные, с проседью.



В день исчезновения разыскиваемый был одет в зеленую парку, джинсы и ботинки. С собой мужчина взял документы.



Всех, кто знает, где может находиться Владимир, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильного - 102).