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В Ростовской области пропал 59-летний мужчина

В Ростовской области пропал 59-летний мужчина
В Ростовской области пропал 59-летний мужчина. Владимир Матюхин выехал на поезде из Новороссийска в Ростов 2 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.

На вид мужчине - 57-60 лет, рост - 170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные, с проседью.

В день исчезновения разыскиваемый был одет в зеленую парку, джинсы и ботинки. С собой мужчина взял документы.

Всех, кто знает, где может находиться Владимир, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильного - 102).

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